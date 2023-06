LIVE | Maxar-satellietbeelden geven goed beeld van verwoesting stuwdam

Oorlog OekraïneOp satellietbeelden die dinsdagmiddag door Maxar Technologies zijn gemaakt, zijn de schade aan de stuwdam in Oekraïne en de overstromingen goed te zien. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er op korte termijn geen veiligheidsrisico’s voor de kerncentrale van Zaporizja. En premier Mark Rutte noemt de verwoesting van de Kachovka-dam in Oekraïne een oorlogsmisdaad. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.