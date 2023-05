LIVE | Macron zegt meer tanks en pantserwagens toe aan Oekraïne



Oorlog in OekraïneVolodymyr Zelensky is aangekomen in Parijs. Zelensky heeft zondagavond gedineerd met de Franse president Emmanuel Macron. Die zegde tijdens de ontmoeting meer tanks en pantserwagens toe aan Oekraïne. Eerder zondag was Zelensky in Berlijn en Aken. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.