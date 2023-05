LIVE | Macron: ‘Europese landen bereid tot opleiden van Oekraïense gevechtspiloten, er zijn geen taboes’

Oorlog in OekraïneFrankrijk is bereid Oekraïense piloten te trainen om gevechtsvliegtuigen te besturen. De Franse president Emmanuel Macron zegt dat ook een aantal andere Europese landen daar klaar voor is en hij ‘denkt’ dat er ook over gesproken wordt met de Amerikanen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.