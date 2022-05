LIVE |Macron belt met Erdogan over Navo-toetreding Finland en Zweden, Russische wet schrapt maximumleeftijd soldaten

oorlog oekraïneDe Franse president Emmanuel Macron spreekt donderdag telefonisch met zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan, die dreigt een veto uit te spreken over de Navo-toetreding van Finland en Zweden. Dat meldt het presidentieel kabinet van Macron. Het Russische parlement heeft woensdag een wetsvoorstel goedgekeurd die de maximumleeftijd voor beroepsmilitairen schrapt. Het voorstel wordt wet na de handtekening van president Vladimir Poetin. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.