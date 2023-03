LIVE | Londen: ‘Rusland verspreidt bewust valse informatie over uraniumhoudende munitie voor Kiyv’

oorlog oekraïneHet Britse ministerie van Defensie beschuldigt Rusland van het bewust verspreiden van valse informatie over de geplande levering van uraniumhoudende munitie aan Oekraïne. ,,We gebruiken al tientallen jaren verarmd uranium in pantserdoorborende granaten”, zei een woordvoerder woensdag. ,,Dat is een standaardonderdeel en heeft niets te maken met nucleaire wapens of capaciteiten. Rusland weet dit.’’Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.