LIVE | Levering F16's aan Oekraïne komt dichterbij, Michelin vertrekt uit Rusland, ‘mogelijk twee kinderen onder gewonden raketaanval Dnipro’

Oorlog in OekraïneMinister Sigrid Kaag noemt het ‘waarschijnlijk’ dat Nederland straaljagers aan Oekraïne gaat leveren. Bandengigant Michelin vertrekt definitief uit Rusland. Een Chinese gezant is in Moskou gearriveerd voor overleg met de Russische minister van buitenlandse zaken Lavrov. De oorlog gaat ondertussen door: in de stad Dnipro is in de nacht van donderdag op vrijdag een ziekenhuis geraakt door een Russische raket. Daarbij zijn volgens Oekraïne slachtoffers gevallen: twee doden en 23 gewonden. Op Kyiv zijn ook drones en raketten afgevuurd, maar hield de luchtverdediging alles tegen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.