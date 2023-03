LIVE | Letland doneert auto’s dronken bestuurders aan Oekraïne, ‘Rusland kan oorlog nog 2 jaar volhouden’

Meerdere doden en gewonden bij schietpar­tij in Hamburg, schutter vermoede­lijk dood

Bij een schietpartij in een gebouw van Jehovah’s Getuigen in de Noord-Duitse stad Hamburg zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Volgens Duitse media gaat het om zeker zeven slachtoffers. Ook zouden er meerdere gewonden zijn gevallen, waarvan zeker twee zwaargewond. De schutter is waarschijnlijk dood in het pand aangetroffen, laat een politiewoordvoerder weten.