LIVE | Laschet toont per ongeluk wat hij gestemd heeft

Schokkende groepsver­krach­ting meisje (17) in Marokko, 20 jaar cel voor daders

23 september In Marokko zijn elf mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor betrokkenheid bij een brute groepsverkrachting van een minderjarig meisje. De toen 17-jarige Khadija Okkarou maakte het misbruik in 2018 zelf openbaar door een video op sociale media te plaatsen. Het Afrikaanse land was maandenlang in de ban van het schandaal.