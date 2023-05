LIVE | Kyiv ontkent dat Russische raket Patriot-raketafweer verwoestte, graandeal eindigt morgen

Oorlog in OekraïneHet laatste schip dat Oekraïne kan verlaten onder de huidige graandeal, vertrekt vandaag uit de haven. Morgen loopt de deal af, en het is nog niet zeker of en onder welke voorwaarden hij verlengd wordt. En: volgens onder meer de Franse krant Le Monde zouden Nederland en Groot-Brittannië een coalitie willen vormen om mogelijk F-16's voor Oekraïne te kopen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.