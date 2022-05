LIVE | Kremlin bekritiseert Finse Navo-toetreding, Rutte spreekt Oekraïense parlement toe

Gezinsdra­ma Geldermal­sen: arrestatie verdachte was toevals­tref­fer Duitse douane

De arrestatie van de verdachte van het gezinsdrama in Geldermalsen, dinsdag in Duitsland, blijkt een toevalstreffer te zijn geweest van de Duitse douane. Die wilde de auto van Joost M. (40) maandagavond controleren, maar de Nederlander ging ervandoor toen hij de douaniers in de gaten kreeg. Tegen hem was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd wegens moord en/of doodslag en brandstichting.

16:40