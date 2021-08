LIVE | Kabinet maakt zich 'ernstige zorgen' over Nederlanders in Afghanistan, Oman feliciteert Afghaanse volk

Taliban hijsen vlag in Tarin Kowt en nabijgele­gen Kamp Holland

13 augustus Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgan waar Nederlandse militairen jarenlang gelegerd waren, is vanochtend in handen gevallen van de Taliban. De Taliban hebben ook de stad Kandahar in het zuiden van Afghanistan ingenomen. Dat is na de hoofdstad Kabul de grootste stad van het land en diende eerder als officieuze hoofdstad van de Taliban, voordat de radicaal-islamitische beweging begin deze eeuw door westerse strijdmachten werd verdreven. De extremisten rukken in rap tempo op richting de hoofdstad Kabul.