LIVE | Italië blokkeert vermeend Poetin-jacht, 50 burgers geëvacueerd uit staalfabriek Marioepol

Oorlog OekraïneItalië heeft het superjacht Scheherazade geblokkeerd wegens economische en zakelijke connecties met ‘prominente elementen’ uit de Russische overheid en personen op de EU-sanctielijst. Dat meldt de krant Il Messaggero. Het 140 meter lange jacht werd toegeschreven aan de Russische president Vladimir Poetin. Uit de door de Russen belegerde staalfabriek in de havenstad Marioepol zijn vrijdag vijftig burgers in veiligheid gebracht. Het Russische ministerie van Defensie bevestigde de informatie van de Oekraïense autoriteiten.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.