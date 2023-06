LIVE | Grote hoeveelheid landmijnen op drift geraakt na doorbraak Kachovka-dam

Met video Joran van der Sloot onder begelei­ding FBI aangekomen in VS

Joran van der Sloot is onder begeleiding van de FBI aangekomen in de Verenigde Staten. De Peruaanse autoriteiten hebben de Nederlander overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten voor een tijdelijke uitlevering, vanwege het onderzoek naar de verdwijning van Natalee Holloway. Hij zat in Peru vast voor de moord op de Peruviaanse Stephany Flores in 2010.