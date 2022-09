LIVE | Gouverneur: ‘Russen verlaten eerste steden in regio Loehansk’, Poetin ontmoet Xi

Aanblik kist Queen beroert zelfs de harten van verstokte Schotse Republikei­nen

De kist met daarin het lichaam van koningin Elizabeth II is vandaag na een zes uur lange tocht aangekomen bij het Palace of Holyroodhouse in Edinburgh. Langs de route stonden duizenden toeschouwers. Op de Royal Mile, de oude hoofdstraat van Edinburgh, klonk een ingetogen applaus.

