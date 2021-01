LIVE | Geen grote verspreiding Britse variant in Lansingerland: D66 wil nu nieuw advies van OMT

Update In hoger beroep lagere straf voor Nederland­se sprinter en vriend voor drugshan­del in Hongarije

19 januari De Nederlandse ex-atleet Roelf B. en zijn vriend Gert-Jan N. zijn in Hongarije in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor drugshandel. Dat is een jaar minder dan de straf die de rechtbank de jeugdvrienden vorig jaar oplegde.