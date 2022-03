LIVE | First Lady Oekraïne: ‘Russen begaan massamoord’, McDonald's en Coca-Cola stoppen in Rusland

videoMcDonald’s sluit voorlopig alle 850 vestigingen in Rusland. Dit vanwege de Russische invasie van Oekraïne, zo maakte het bedrijf vanavond bekend. Niet veel later volgden ook Starbucks, Coca-Cola en PepsiCo. Ook zij stoppen met hun zakelijke activiteiten in het land van president Vladimir Poetin. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Lees het vorige liveblog hier terug.