LIVE | Fins parlement voor belangrijke stemming richting NAVO-lidmaatschap

VS wil troepen­macht op Taiwan uitbreiden

De Verenigde Staten gaan de militaire aanwezigheid in Taiwan vergroten om plaatselijke troepen op te leiden, heeft een Amerikaanse defensiemedewerker gezegd. De Amerikaanse militaire aanwezigheid in Taiwan zou groeien tot tussen de 100 en 200 troepen, vergeleken met ongeveer 30 een jaar geleden, berichtte The Wall Street Journal donderdag.