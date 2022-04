LIVE | Explosies in Kiev en Lviv, Zelenski waarschuwt voor gebruik kernwapens door Rusland

Oorlog OekraïneRusland heeft voor het eerst sinds de aanval op Oekraïne langeafstandbommenwerpers gebruikt om de belegerde havenstad Marioepol te bestoken, zegt het ministerie van Defensie in Kiev. En de meerderheid van de slachtoffers in Boetsja is volgens de Oekraïense politie doodgeschoten. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.