LIVE | EU: ‘Schending van sancties is ernstig misdrijf’, Zweden en Finland proberen Turkije te overtuigen

oorlog oekraïneDe Europese Commissie wil het makkelijker maken om de activa van Russische oligarchen in beslag te nemen en eventueel te verkopen. Ondertussen ontmoeten vertegenwoordigers van Zweden en Finland Turkse functionarissen in een poging de bezwaren van Turkije tegen hun Navo-kandidatuur te overwinnen.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.