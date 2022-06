LIVE | EU-leiders bezoeken vernielde voorstad, Rutte wil ook gaan maar niet ‘alleen voor de foto’

oorlog oekraïneDe Europese leiders die bij Zelenski langsgaan, zijn in de ochtend eerst naar de stad Irpin gegaan. In die voorstad van Kiev is aan het begin van de oorlog zwaar gevochten. Premier Mark Rutte reisde sinds het uitbreken van de oorlog nog niet af naar Oekraïne. Hij zegt steevast dat hij niet voor alleen de foto naar Kiev wil, maar alleen als hij echt wat te bespreken of te bieden heeft.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.