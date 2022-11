LIVE | Eten en drinken flink duurder in Oekraïne, militairen hijsen Oekraïense vlag in Cherson

OORLOG OEKRAÏNEDe kosten voor levensmiddelen in Oekraïne nemen steeds meer toe door de Russische invasie en de grote schade die de oorlog heeft veroorzaakt voor boeren en landbouwbedrijven in het land. Met name eieren, fruit en groenten worden steeds duurder voor mensen. En hoewel Oekraïne sceptisch is over het vertrek van Russische troepen uit Cherson, stormen Oekraïense militairen vandaag flink op richting de stad. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.