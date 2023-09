LIVE | Dodental aardbeving Marokko naar 1000, vrees voor veel meer slachtoffers

Yogales wordt aangezien voor rituele massamoord: ‘Liggen allemaal dode mensen op de grond’

In het Britse kustdorpje Chapel Saint Leonard was woensdagavond even paniek. Vijf politieauto's rukten uit nadat twee hondenuitlaters de politie hadden gebeld. De twee hadden mensen op de grond zien liggen in een café en dachten dat er een massamoord werd gepleegd. Het bleek om een yogales te gaan.