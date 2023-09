LIVE | Dodental aardbeving Marokko naar 1000; Rode Kruis start geldinzameling

Het Rode Kruis start geldinzameling via Giro 6868 voor de mensen in Marokko. ,,Er is enorme schade en er zijn al honderden doden gemeld. De totale impact van de ramp is nog onbekend. De komende dagen zal steeds meer informatie volgen omdat hulpverleners toegang krijgen tot lastig bereikbare gebieden'', meldt de hulporganisatie. De hulpverlening gaat voorlopig via de zusterorganisatie daar, de Marokkaanse Rode Halve Maan .

Na de dodelijke aardbeving in Marokko is Islamic Relief Nederland begonnen met het inzamelen van geld voor de slachtoffers.

De aardbeving in Marokko is voor veel Utrechters akelig dichtbij, de verdrietige berichten raken de stad diep. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en getroffenen. Op het stadhuis, bij het stadskantoor en wijkcervicecentrum Vleuten-De Meern hangt de stadsvlag vandaag halfstok. pic.twitter.com/8PKKPC6gX2

Gemeenten in Nederland leven mee met de slachtoffers van de aardbeving. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is diep geraakt door de aardbeving in Marokko. De vlag boven het Rotterdamse stadhuis wordt halfstok gehangen als steunbetuiging. Ook in Utrecht hangt de vlag halfstok bij het stadhuis .

,,In noodsituaties als deze is het belangrijk voor kinderen dat er zo snel mogelijk schoon water beschikbaar is , naast gezondheidszorg, voeding en een veilige plek", aldus de organisatie.

UNICEF staat klaar om snel hulp te bieden aan kinderen en gezinnen die getroffen zijn door de aardbeving in Marokko, laat de organisatie, die al jaren werkzaam is in het land, weten.

Ook de autoriteiten in Faro in het zuiden van Portugal , en zelfs in Lissabon en Setubal kregen oproepen van opgeschrikte inwoners.

De noodcentrale in de Zuid-Spaanse regio Andalusië kreeg na middernacht verscheidene oproepen van ongeruste burgers uit Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga, Marbella en Córdoba. Het is niet duidelijk of er ook schade is of slachtoffers vielen.

In Marrakesh zijn gebouwen ingestort en beschadigd als gevolg van de beving, die paniek veroorzaakte onder de inwoners. Mogelijk zitten er nog mensen vast onder het puin. Dertien van de meer dan zeshonderd sterfgevallen vonden plaats in de gelijknamige provincie Marrakesh.

Ziekenhuizen in de Marokkaanse stad Marrakesh roepen inwoners op bloed te doneren voor de slachtoffers van de dodelijke aardbeving in het land. Door het natuurgeweld hebben honderden mensen verwondingen opgelopen.

Badr Hari en de andere kickboksers met Marokkaanse roots zullen zaterdagavond stilstaan bij de slachtoffers van de aardbeving in Marokko . Badr Hari komt zaterdagavond in Parijs in actie tegen de Brit James McSweeney.

Bent u in Marokko met een georganiseerde reis? Houd dan contact met uw reisorganisatie. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met uw reisverzekeraar of met de ambassade via +31 247 247 247, of via Twitter @247BZ . 2/2

Er is een #aardbeving geweest in #Marokko . De Nederlandse ambassade in #Rabat volgt de situatie nauwgezet. Bent u in Marokko? Volg altijd de instructies op van de lokale autoriteiten. Laat uw familie/vrienden weten hoe het met u gaat. 1/2

Het dodental van de beving is opgelopen naar 632. Het aantal gewonden staat op 329. Aboutaleb wenst de hulpverleners 'alle kracht toe om de slachtoffers zo snel en goed mogelijk bij te staan'. Zijn gedachten zijn bij mensen die naasten en vrienden hebben in het getroffen gebied. Hij wenst hen 'alle kracht voor het verdriet en de onzekerheid die deze ramp met zich brengt.'

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb leeft mee met de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. ,,Mijn diepste medeleven aan de slachtoffers van dit natuurgeweld", schrijft de burgervader, die geboren is in Marokko, in een verklaring.

TUI heeft bijna honderd Nederlandse pakketreizigers in Marrakesh zitten. Vanwege de aardbeving in Marokko moesten zij vannacht tijdelijk hun hotel uit. ,,Voor zover ik het op dit moment weet zijn die mensen oké", laat een woordvoerster van de reisorganisatie weten. ,,Ze mogen terug zodra is vastgesteld dat dit veilig kan. De reisleiding is bij hen en in contact."

In de kustplaats Agadir, waar de aardbeving ook is gevoeld, heeft TUI momenteel geen gasten. Wel zijn er nog 125 mensen die aan het rondreizen zijn in Marokko, individueel of in een groep. ,,Met de rondreizigers zoeken wij op dit moment contact om vast te stellen of zij ongedeerd en in veiligheid zijn."

Het concern heeft nog geen informatie over bijvoorbeeld de schade aan hotels. TUI weet dus ook nog niet of alle gasten in Marokko hun vakantie als gepland kunnen afmaken. ,,Op deze vroege ochtend is nog veel onduidelijkheid over de schade aan hotels ter plaatse. We volgen de situatie nauwgezet", aldus de zegsvrouw. ,,Als er wel schrik is, maar geen schade zouden ze hun vakantie gewoon moeten kunnen afmaken."

TUI vliegt vanuit Nederland zelf niet naar Marokko. Voor vragen over vluchten, verwijst de woordvoerster daarom door naar Transavia. Die luchtvaartmaatschappij laat weten dat het vluchtschema naar het land vooralsnog ongewijzigd is. Er gaan dus nog gewoon vluchten heen en terug. Volgens Transavia zijn er sinds de aardbeving niet opeens veel annuleringen of extra boekingen van tickets naar het land.