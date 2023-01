LIVE | Doden door Russische bombardementen in Cherson, Turkije wil Finland toelaten tot Navo

Zware gevechten gaande in Donetsk: ‘Voorberei­ding grote Russische aanval aan de gang’

Oekraïense troepen zijn vandaag verwikkeld in zware gevechten met Russische eenheden rond en in de stad Voehledar, even zuidelijk van Donetsk in het oosten van Oekraïne. Beide partijen claimen de laatste dagen successen in het vrijwel met de grond gelijk gemaakte industriestadje, waar voor de oorlog 17.000 mensen woonden.

22:55