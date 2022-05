LIVE | Doden bij bombardement op school, Zelenski: Russen vernietigden 200 erfgoedplekken

Oorlog OekraïneHet Russische leger heeft volgens president Volodimir Zelenski inmiddels tweehonderd culturele erfgoedplekken in Oekraïne vernietigd. Onder een gebombardeerde school in het Oekraïense dorpje Bilohorivka liggen zestig mensen onder het puin. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.