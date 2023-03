LIVE | Defensie Oekraïne roept inwoners op militaire plannen over offensief niet in openbaar te bespreken

oorlog oekraïneDe Oekraïense staatssecretaris van Defensie Hanna Maliar heeft de Oekraïners via Facebook opgeroepen om niet in het openbaar te discussiëren over de militaire plannen van het land. ‘Vraag experts in televisie-uitzendingen niet naar het offensief van ons leger.’ Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.