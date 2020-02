LIVE | Coronapatiënt Duitsland was vorige week nog in Limburg, GGD start onderzoek

CoronavirusEen Duitser die met het nieuwe coronavirus is besmet, verbleef een week geleden in de provincie Limburg. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldde dinsdagavond dat bij de man het virus is vastgesteld. Het is niet bekend of het gaat om de man in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, uit Selfkant nabij de grens met Sittard. De GGD is gestart met een contactonderzoek. Hierbij wordt nagegaan met wie de man in Limburg in contact is geweest. Lees alle ontwikkelingen in ons liveblog.