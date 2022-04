LIVE | Communicatie kerncentrale Tsjernobyl hersteld, 90 bussen voor 6000 evacuees Marioepol



Oorlog OekraïneDe rechtstreekse communicatie tussen de kerncentrale van Tsjernobyl en de nationale regulator is hersteld. En burgers kunnen vandaag Marioepol weer verlaten via een evacuatieroute. De afgelopen drie dagen wisten Oekraïne en Rusland daar geen overeenstemming over te bereiken. De burgemeester van Marioepol hoopt vandaag zo’n 6000 mensen te evacueren met behulp van 90 bussen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.