LIVE | China roept op tot kalmte na raketincident Polen, Erdogan gelooft dat Rusland er niet achter zit

Bij Koreaans halloween­dra­ma betrokken agent dood in huis gevonden

Een Zuid-Koreaanse politiefunctionaris tegen wie een onderzoek liep in verband met het Halloween-drama in Seoul, waarbij vorige maand 156 mensen omkwamen, is vrijdag dood aangetroffen. De 55-jarige inlichtingenofficier lag dood in zijn woning in de hoofdstad, meldt de politie.

11 november