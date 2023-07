LIVE | Brug naar de Krim afgesloten na mogelijke explosies

Opnieuw tienduizen­den mensen de straat op in Israël tegen justitie­her­vor­ming

In meerdere steden in Israël zijn zaterdag opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de omstreden justitiehervorming die de regering van Benjamin Netanyahu wil doorvoeren. Volgens lokale media waren er alleen in de hoofdstad Tel Aviv al meer dan 150.000 actievoerders bijeen.