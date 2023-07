LIVE | Brug naar de Krim afgesloten na mogelijke explosies, twee doden gemeld door Rusland

Het Oekraïense parlement wil de datum waarop het orthodoxe kerstfeest wordt gevierd veranderen van 7 januari naar 25 december . Het doel van de wijziging is om het feest 'te dissociëren van het Russische erfgoed; . President Volodymyr Zelensky diende het wetsvoorstel zelf in.

Twee van de drie grote orthodoxe kerken in Oekraïne hadden al besloten over te stappen op de Gregoriaanse kalender, die katholieken en protestanten gebruiken. In 2017 werd 25 december hierdoor al een officiële vrije dag in Oekraïne. De grootste Oekraïens-orthodoxe kerk van het land hield tot nu toe echter de Juliaanse kalender aan, die ook in Rusland wordt gebruikt. De kerk, die nog altijd banden met Moskou heeft, heeft nog niet gereageerd op de wijziging.