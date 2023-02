LIVE | Britse regering overweegt straaljagers naar Oekraïne te sturen

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Volodimir Zelenski is aangekomen in Londen. Volgens de Franse zender BFM TV komt hij daarna naar Frankrijk. Het is het tweede bezoek van Zelenski aan het buitenland sinds het begin van de Russische invasie bijna een jaar geleden. En: De Britse regering overweegt ‘op de lange termijn’ straaljagers naar Oekraïne te sturen. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.