LIVE | Britse inlichtingendiensten: ‘Voorraden en munitie Moskou raken op’

Oorlog OekraïneVolgens de Britse geheime diensten komt Moskou in toenemende mate zonder munitie en uitrusting te zitten voor de oorlog in Oekraïne. GCHQ-directeur Jeremy Fleming zal dat dinsdagmiddag bekendmaken in een zeldzame openbare toespraak, melden de omroep BBC en de krant The Guardian. De Russische president Vladimir Poetin maakte volgens Fleming verkeerde inschattingen en strategische fouten in aanloop naar de invasie. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.