LIVE | Boris Johnson zegt dat Poetin hem dreigde met raketaanval

Oorlog OekraïneVoormalig Brits premier Boris Johnson beweert in een BBC-documentaire dat de Russische president Vladimir Poetin hem bedreigd heeft in een telefoongesprek, voorafgaand aan de Russische inval in Oekraïne. En Russische beschietingen van woonwijken in de Zuid-Oekraïense stad Cherson hebben zondag minstens drie mensen het leven gekost, aldus lokale autoriteiten. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.