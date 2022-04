LIVE | Bijna 4,5 miljoen Oekraïners land ontvlucht, Johnson brengt verrassingsbezoek aan Kiev

‘Buiten­land­se Zaken zette studenten in bij evacuatie tolken Kaboel’

Na de val van Kaboel, in augustus vorig jaar, zette het ministerie van Buitenlandse Zaken studenten in om tolken te evacueren. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla dat vanavond te zien is. ,,Wij waren het crisisteam", aldus een van de studenten.

7 april