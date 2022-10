LIVE | Bijna 1200 Oekraïense plaatsen zitten zonder stroom ‘door terroristische aanvallen’

oorlog oekraïneIn een week tijd is bijna een derde van de elektriciteitscentrales in Oekraïne vernietigd door Russische aanvallen. De verwoestingen leiden tot omvangrijke stroomuitval in het hele land, meldt de Oekraïense president Volodimir Zelenski op Twitter. Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïense steden. In onder meer de hoofdstad Kiev, Mykolajiv, Kryvy Rih, Dnipro, Zjytomyr en Charkov zijn dinsdagmorgen explosies gemeld. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.