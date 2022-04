LIVE | Biden verwijt Poetin genocide; Zelenski wil oppositieleider ruilen voor Oekraïense krijgsgevangenen

update Johnson beboet voor feesten tijdens lockdowns, maar zijn positie blijft buiten gevaar

Ondanks een geldboete voor het overtreden van coronaregels, komt de positie van de Britse premier Boris Johnson voorlopig niet in gevaar. De grootste critici van Johnson in zijn eigen Conservatieve partij vinden het nu niet het moment om hun leider van de troon te stoten. Zij wijzen op de oorlog in Oekraïne en willen de regering niet in gevaar brengen.

12 april