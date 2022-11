LIVE | Biden spreekt Zelenski tegen in kwestie raket in Polen: ‘Dit is geen bewijs’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft gisteren herhaald dat de explosie gisteren in het Poolse dorpje Przewodow niet is veroorzaakt door een Oekraïense raket. Hij kent daarover ‘geen twijfel’. Zelenski wijst Rusland aan als schuldige. De Amerikaanse president Biden houdt wel vast aan de lezing dat het een Oekraïense verdedigingsraket is. ,,Dit is geen bewijs", zegt hij over Zelenski. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.