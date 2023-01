LIVE | Biden: oorlog in Oekraïne op kritiek punt

Nederland­se wingsuit­vlie­ger Jarno Cordia omgekomen in Zwitser­land

Een Nederlander is woensdag in Zwitserland verongelukt bij het basejumpen met een vliegend pak (wingsuit) aan. Het gaat om de ervaren wingsuitvlieger Jarno Cordia (44), die in maart tegen Het Klokhuis zei dat hij al duizenden sprongen erop had zitten. Dat melden familieleden op sociale media.

3:38