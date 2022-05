LIVE | Biden ondertekent wet voor vlottere wapenleveringen aan Oekraïne, EU-president schuilt voor raketaanval

Belgische ziet vriend onderaan trap liggen en loopt door, hij overlijdt: ‘Dacht dat hij dronken was’

Een 35-jarige vrouw uit het Belgische Duffel bij Antwerpen riskeert een gevangenisstraf op verdenking van nalatigheid. In 2019 viel haar vriend van de trap, maar liet de vrouw het na om een ambulance te bellen. Later overleed de man in het ziekenhuis aan een ernstige schedelbreuk. ,,Het was al niet de eerste keer, ze dacht dat hij zijn roes lag uit te slapen en heeft nog een dekentje over hem gelegd”, zegt haar advocaat.

6 mei