LIVE | Biden: ‘Dood Prigozjin zou geen verrassing zijn’, ander vliegtuig van Wagnerbaas in Moskou geland

Ook de Estse premier Kaja Kallas ziet in de mogelijke dood van Prigozjin een bewijs van de meedogenloosheid van Poetin . ,,Als het waar is, laat het zien dat Poetin zijn tegenstanders zal uitschakelen en dat is beangstigend voor iedereen die een andere mening heeft dan hij."

Prigozjin kwam eind juni met zijn huurlingenleger in opstand tegen de Russische krijgsmacht en Poetin heeft doorgaans geen genade voor zijn tegenstanders. Een adviseur van de Oekraïense president Zelensky zegt daarom tegen persbureau AFP dat de vliegtuigcrash een signaal is van Poetin aan de Russische elite. ,,Pas op. Ontrouw staat gelijk aan de dood.''

Als Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin inderdaad is omgekomen bij een vliegtuigcrash in Rusland, zou dat volgens het Amerikaanse Witte Huis geen verrassing zijn vanwege het recente conflict tussen Wagner en Moskou . Washington volgt de ontwikkelingen in Rusland op de voet en president Joe Biden is ingelicht over de situatie.

In Moskou is een vliegtuig van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin geland, vlak nadat een ander vliegtuig dat op zijn naam staat is neergestort . Prigozjin stond op de passagierslijst van het gecrashte toestel, maar het is niet bevestigd dat hij inderdaad is omgekomen. De luchtvaartnieuwssite Airlive schrijft dat het tweede vliegtuig is geland op het zakelijke vliegveld Ofstayevo in Moskou.

De leider van het omstreden Russische huurlingenleger Wagner, Jevgeni Prigozjin , is mogelijk een van de passagiers van een vliegtuig dat is neergestort tussen Moskou en Sint-Petersburg . Hij stond op de passagierslijst, meldt de luchtvaartautoriteit.

Enkele dagen geleden was al gemeld dat het Oekraïense leger aan het zuidelijke front in de regio Zaporizja was opgerukt tot het centrum van het dorp. Russische eenheden zijn begonnen met de aftocht en ze verlaten meerdere steunpunten, zei een woordvoerder van het door Rusland aangestelde bestuur.

Oekraïense strijdkrachten hebben de Oekraïense vlag gehesen in het op de Russen heroverde dorp Robotyne in het zuiden van het land, aldus een Oekraïense generaal.

India verklaarde woensdag de expansieplannen te steunen. Ongeveer veertig landen verspreid over de hele wereld hebben intussen gevraagd om lid te worden of hebben de wens geuit om lid te worden van de 'club van vijf'. De Brics zijn goed voor een kwart van de wereldeconomie en bijna een vijfde van de wereldhandel. Cuba, Nigeria en Iran behoren tot de kandidaten.

In een toespraak, die via videoverbinding werd uitgezonden tijdens de bijeenkomst in Johannesburg, nodigde Poetin de vertegenwoordigers van de andere lidstaten uit om in oktober 2024 naar de Russische stad Kazan te komen. De specifieke datum moet via diplomatieke kanalen worden overeengekomen.

Waarmee de aanval op de luchtverdediging is uitgevoerd, is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe groot de impact is op de Russische luchtverdediging op de Krim. De Oekraïense inlichtingendienst spreekt in een korte verklaring van een 'pijnlijke tegenslag voor de bezetters'. Er zijn dronebeelden vrijgegeven van de ontploffing.

Ook afgelopen nacht werden aanvallen uitgevoerd. Volgens Koebrakov is in Izmajil 13.000 ton graan verloren gegaan. Het graan zou onderweg zijn geweest naar Egypte en Roemenië, stelt hij. Tot vorige maand kon het Oekraïense graan geëxporteerd worden over de Zwarte Zee door de graandeal met Rusland.

,,Onze acties in Oekraïne worden slechts door één ding gedicteerd - het beëindigen van de oorlog die door het Westen en zijn satellieten is ontketend tegen de mensen die in de Donbas wonen'', aldus de Russische leider in een toespraak. Via een videoverbinding met de top in Zuid-Afrika herhaalde hij dat de Russische invasie, door Oekraïne en het Westen veroordeeld als imperialistisch landjepik, een gedwongen reactie van Rusland was op de vijandige acties van Kyiv en Washington.

De Russische president Poetin heeft de Russische strijd tegen buurland Oekraïne verdedigd op de Brics-top , het samenwerkingsverband van Rusland, Brazilië, China, India en Zuid-Afrika. Volgens hem is de oorlog ontketend door het Westen en diens volgelingen , en gericht tegen de pro-Russische bevolking in de Oost-Oekraïense regio Donbas.

De autoriteiten zeggen dat de school 's ochtends is geraakt door een Russische drone . Dat gebeurde vlak voor het begin van het schooljaar. Op foto's is te zien dat hulpverleners een lichaam vervoeren op een brancard. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen.

Kiper stelt dat negen drones zijn neergehaald . De Oekraïense luchtmacht meldt dat in totaal elf van de twintig drones die Rusland had ingezet uit de lucht zijn geschoten.

Door de nachtelijke aanvallen in zuidelijk Oekraïne zijn onder meer graanopslagen beschadigd , zegt de gouverneur van Odesa, Oleh Kiper, op Telegram. Het gaat om graanvoorzieningen in het Donaugebied . De rivier is belangrijker geworden voor de uitvoer van graan sinds de deal met Rusland werd beëindigd die de export over de Zwarte Zee mogelijk maakte. Door de nachtelijke aanvallen brak brand uit, zegt Kiper. Die was in de loop van de ochtend weer onder controle. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.

De luchthavens van Moskou hebben alle vluchten tot nader order opgeschort, meldt het Russische persbureau TASS. De luchthavens rond de Russische hoofdstad zijn de afgelopen dagen herhaaldelijk gesloten geweest vanwege Oekraïense drone-aanvallen. In de loop van de ochtend werd gemeld dat het vliegverkeer weer was hervat.

Er klonk in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie in Moskou , meldt het Russische persbureau RIA. Er was ook rook in de omgeving. Volgens burgemeester Sergej Sobjanin raakte een drone een gebouw dat in aanbouw was in het centrum van Moskou. Boven het westelijke deel van de regio Moskou haalde het leger een andere drone neer, aldus Sobjanin op Telegram. Er zijn geen slachtoffers gemeld.

De Zwarte Zee is het toneel van steeds meer spanningen sinds Rusland midden juli uit de graandeal met Oekraïne is gestapt. Eerder op de dag meldde Moskou ook al twee Oekraïense militaire schepen te hebben vernietigd in de Zwarte Zee.

In de Oekraïense regio Donetsk zijn dinsdag drie mensen om het leven gekomen en twee anderen gewond geraakt bij Russische bombardementen . De bommen vielen op verschillende plaatsen in de oostelijke regio. De doden (twee vrouwen en een man) vielen volgens lokale autoriteiten 's avonds in de plaats Torske.

De Russische topgeneraal Sergej Soerovikin is uit zijn functie gezet als hoofd van de luchtmacht, schrijven Russische media. Soerovikin is al niet meer in het openbaar gezien sinds de opstand van de Wagner Groep twee maanden geleden. De generaal zou banden hebben met het huurlingenleger en president Vladimir Poetin zou volgens een bekende militaire blogger schoon schip willen maken.

Internationale media schreven vlak na de muiterij van Wagner dat Soerovikin al van tevoren op de hoogte was gesteld van de plannen om in opstand te komen. Hij zou daarna zijn opgepakt en ondervraagd. De laatste keer dat Soerovikin een teken van leven gaf, was op de zaterdag van de opstand toen hij in een videoboodschap de huurlingen opriep om hun opmars richting Moskou te staken. Het is onduidelijk of hij onder druk was gezet om die oproep te doen.

Soerovikin stond maandenlang aan het hoofd van de invasiemacht in Oekraïne. Hij werd in januari vervangen als opperbevelhebber door Valeri Gerasimov. De Wagneropstand was vooral gericht tegen Gerasimov en defensieminister Sergej Sjojgoe, die de militaire operatie in Oekraïne zouden verpesten. Soerovikin gold als bondgenoot van Wagnerleider Jevgeni Prigozjin, die sinds de muiterij ook nauwelijks van zich laat horen.