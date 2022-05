LIVE | Belarus bereidt militaire oefening voor bij Oekraïense grens

oorlog oekraïneHet is Russische troepen gelukt om de Oekraïense stad Severodonetsk binnen te trekken. De gouverneur van de regio Loehansk meldt dat er straatgevechten plaatsvinden en dat iedereen binnen moet blijven. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.