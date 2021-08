LIVE | BBC: Zeker 60 doden bij aanslagen luchthaven Kaboel, 140 gewonden

Gevlucht uit chaotisch Kaboel: ‘De taliban sloegen mensen op straat met raketten’

24 augustus De Nederlands-Afghaanse familie Shinwari moest afgelopen week met stoom en kokend water Afghanistan ontvluchten, omdat de vader een vijand is van de taliban. Nu volgen ze vanuit hun huis in Nederland nauwgezet de chaotische situatie in Kaboel, waar ook andere landgenoten letterlijk vechten om weg te komen. ,,Belachelijk hoe weinig de Nederlandse overheid voor ons deed.”