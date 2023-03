LIVE | Baas huurlingenleger tegen Kremlin: ‘Als we ons uit Bachmoet terugtrekken, stort front in’

met video Meer dan 3,5 meter sneeuw in een week in bergen Californië: van sneeuwpret tot kopzorgen

Meer dan 3,6 meter sneeuw door een storm in de Sierra Nevada in het noorden van Californië tot sneeuwpret in de bergen bij het zuidelijkere gelegen Los Angeles: de extreme weersomstandigheden in de Amerikaanse staat leveren surrealistische kiekjes op.