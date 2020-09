LIVE | Amerikaanse farmaceut deelt positieve resultaten, Nederlands deel BinckBank Tour afgelast

Nederland­se directeur zendingsor­ga­ni­sa­tie weer aangehou­den, nu vanwege ontucht met minderjari­gen

25 september Een 49-jarige Nederlandse financieel directeur van een zendingsorganisatie in Malawi is gistermiddag opnieuw aangehouden, dit keer op verdenking van ontucht met minderjarige meisjes. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De man kwam eerder deze week in opspraak vanwege het vermeend seksueel misbruiken van studenten en werknemers in de leeftijd van 22 tot 40 jaar.