LIVE | Al bijna honderd arrestaties om plunderingen in rampgebied Turkije

In Turkije zijn in de afgelopen week 97 mensen gearresteerd vanwege plunderingen in het rampgebied in het zuiden van het land dat vorige week werd getroffen door zware aardbevingen. En een 13-jarig meisje is maandagavond gered uit het puin waar zij vermoedelijk bijna acht dagen had gelegen. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.