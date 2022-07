LIVE | Afschuw over ‘laffe raketaanval’ op haven Odessa na graandeal: ‘Totale minachting van Rusland’

Nederlands bedrijf veroor­zaakt bosbrand in Spanje, duizenden hectare natuur verbrand

Een bosbrand bij Zaragoza in Spanje is veroorzaakt door een Nederlands bedrijf dat bezig was met bosherstel. Dat erkent het bedrijf Land Life in een persbericht. Een vonk van een bulldozer zette een gortdroog stuk natuur in brand.

21 juli