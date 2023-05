LIVE | Aanval op Kremlin vermoedelijk in scène gezet voor Russische bevolking

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Zelensky is voor een verrassingsbezoek in Nederland. Hij heeft donderdag meerdere ontmoetingen in ons land en geeft een speech in Den Haag. Ondertussen ontdekten onderzoekers dat de aanval op het Kremlin van gisteren vermoedelijk geënsceneerd is door de Russische autoriteiten. Lees erover in ons liveblog.