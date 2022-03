LIVE | 'Aanslag op president Zelenski verijdeld’, Oekraïne bereid tot deal met Russen

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Zelenski zei maandag dat hij bereid is om een deal met Rusland te sluiten. In ruil voor de toezegging van Oekraïne om geen lid te worden van de NAVO moeten de Russen zich terugtrekken uit Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.