LIVE | 4-jarig meisje na 176 uur gered uit puin, anonieme weldoener doneert 30 miljoen dollar

Eerste stewards mogen een rok aan en stewardes­sen driedelig pak

In het vliegtuig een drankje geserveerd krijgen van een steward in kokerrok? Of van een stewardess in driedelig pak met das? Bij Virgin Atlantic en JetBlue kan het. Deze luchtvaartmaatschappijen lopen voorop met genderneutrale uniformen. Nederlandse vliegmaatschappijen zijn nog niet zo ver.